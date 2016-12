Estonia, arrestato Giulietto Chiesa L'ex europarlamentare sarà espulso

21:05 - L'ex parlamentare europeo Giulietto Chiesa è stato arrestato in Estonia. Lo ha confermato la moglie, Fiammetta Cucurnia. Chiesa, a Tallin per partecipare a una conferenza dal titolo "La Russia è nemica dell'Europa?", è stato prelevato dalla polizia in albergo al termine dell'evento. Gli agenti gli hanno comunicato che sarà espulso entro 48 ore.

Dopo il rientro in albergo, Chiesa avrebbe dovuto recarsi alla stazione ferroviaria per prendere un treno diretto a Mosca.



Secondo il racconto della moglie, alla domanda fatta ai poliziotti se avessero un mandato, a Chiesa è stato risposto: "No, potrà sapere qualcosa una volta arrivati al Commissariato".



Strada facendo l'ex europarlamentare è venuto a sapere dagli agenti che lo accompagnavano al Commissariato che nei suoi confronti esiste un mandato di espulsione al ministero degli Esteri estone.



La Farnesina convoca ambasciatore Estonia - Il segretario generale della Farnesina, Michele Valensise, ha convocato l'ambasciatore di Estonia, Celia Kuningas, per chiedere urgenti chiarimenti sul fermo del giornalista ed ex parlamentare europeo Giulietto Chiesa, avvenuto a Tallin. Lo ha reso noto la Farnesina. Valensise ha espresso sorpresa e preoccupazione per il provvedimento delle autorità estoni e per le sue modalità di esecuzione.



Chiesa è stato infatti posto in stato di fermo senza che fosse fornita alcuna motivazione. Il Segretario generale ha quindi sollecitato l'immediato rilascio di Giulietto Chiesa. L'ambasciatore di Estonia ha assicurato che la richiesta italiana sarebbe stata prontamente trasmessa a Tallin con l'auspicio di una sollecita, positiva conclusione della vicenda.