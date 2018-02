Estensione Ue ai Balcani, Mogherini: "L'ipotesi è realistica"

"L'allargamento ai Balcani occidentali dell'Unione europea è una prospettiva realistica". Lo dice l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini. "Non è un obiettivo, questi Paesi vanno ancorati a una prospettiva dell'Ue - spiega -. Non voglio pentirmi tra 20 anni di non aver usato il potenziale dello stabilizzatore, dello sviluppo, della crescita e della pace che l'Ue da sola ha nella regione. E' un percorso non semplice, ma possibile".