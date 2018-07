Estate con gli occhi all'insù per ben due attese eclisse

L'eclisse solare del 13/7 - Per poter visualizzare il primo dei due episodi, bisognerà spostarsi nell'emisfero australe: la Luna non riuscirò a ricoprire perfettamente il disco solare, lasciandone libera una parte. Per godere di questo spettacolo bisognerà alzarsi all'alba, visto che il massimo dell'eclissi è previsto alle 5.01 del mattino, e la migliore visibilità si avrà a Hobart in Tasmania, mentre si vedrà meno dall'Australia, nell'estremo lembo meridionale, fino alla costa settentrionale dell'Antartide.



L'eclisse lunare del 27/7 - Si tratterà della più lunga eclisse lunare totale del secolo: durerà infatti 103 minuti. Si potrà visualizzare anche in Italia a partire dalle 21 soprattutto in luoghi bui come spiagge, balconi, tetti.



I prossimi appuntamenti con il cielo - L'altra eclissi parziale di Sole è prevista per il prossimo 11 agosto nell'Artico. Anche se non visibile in Italia, chi si troverà in vacanza a Capo Nord in Norvegia potrà godersi lo spettacolo.



L'appuntamento più atteso è però quello con l'eclissi solare totale del 2 luglio 2019. Per questa occasione l'Osservatorio di La Silla dell'Eso (European Southern Observatory) in Cile metterà in vendita su Esoshop, da venerdì 13 luglio a partire dalle 13 italiane, 300 biglietti per partecipare alla visione dell'evento. In quella data la Luna coprirà il disco del Sole, mutando il giorno in notte, con un'eclissi totale di Sole che copre una fascia di circa 150 chilometri di larghezza nel Cile settentrionale.