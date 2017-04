Esplosioni a San Pietroburgo, Putin: "Non è escluso il terrorismo"

"I motivi al momento non sono chiari, non escludiamo nessuna pista: né quella criminale, né quella terroristica". Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha commentato le esplosioni alla metropolitana di San Pietroburgo, sottolineando che le indagini "sono in corso". Secondo le autorità a esplodere sono stati ordigni artigianali contenenti circa 200-300 grammi di esplosivo e schegge.