Esplosione New York, sale livello attenzione su obiettivi Usa a Roma

Si alza l'attenzione della vigilanza sugli obiettivi americani e su tutti quelli ritenuti sensibili a Roma, dopo l'esplosione di New York che ha causato 29 feriti. In particolare le misure di sicurezza vengono elevate per l'ambasciata, le università e i centri di cultura americani, e ancora i luoghi di ritrovo. Il livello di allerta nella Capitale era già stato innalzato negli ultimi mesi in seguito all'allarme terrorismo in tutta Europa.