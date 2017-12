Esplosione New York, polizia indaga per attacco terroristico

L'esplosione a Manhattan viene considerata dalla polizia di New York che sta coordinando le indagini come un attacco terroristico. Lo riporta l'Nbc. Secondo il New York Post, l'attentatore ha 27 anni, è originario del Bangladesh e vive a Brooklyn. Avrebbe inneggiato all'Isis. Sembra avesse un ordigno esplosivo addosso, oltre alla "bomba-tubo", esplosa prematuramente lungo il tunnel verso la metropolitana.