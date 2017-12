Esplosione in Turchia: forse causata da una bomba assordante

L'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì in una strada vicino alla stazione di polizia nel distretto di Adana ha frantumato le finestre vicine e si è sentita in altre parti della città. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, però, non si sarebbe trattato di un ordigno in grado di uccidere ma solo di una granata assordante. Le indagini sono in corso e squadre di polizia sono alla ricerca di un sospetto.