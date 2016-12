Esplosione Bruxelles, procura: "Rilasciati i cinque fermati"

Sono state rilasciate le cinque persone fermate dagli inquirenti della procura di Bruxelles per l'attacco all'Istituto nazionale di criminologia avvenuto nella notte. Lo confermano gli investigatori in una nota. "A questo stadio - si legge nel comunicato - non si è proceduto ad alcuna accusa". Dopo essere stati fermati, i cinque erano stati interrogati per alcune ore.