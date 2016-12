Esplosione Bruxelles, cinque fermi: forse volevano distruggere prove

Cinque persone sono state fermate per l'esplosione avvenuta all'istituto di criminologia di Bruxelles. Gli interrogatori, secondo quanto riferisce la procura della capitale belga, sono in corso. L'attacco potrebbe essere stato messo in atto per distruggere delle prove. "E' chiaro - spiega la procura - che più persone potrebbero avere interesse a far sparire prove che si trovavano" nei laboratori.