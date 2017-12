Esplosione a San Pietroburgo, investigatori: causata da un ordigno

L'esplosione avvenuta davanti all'ingresso del supermercato "Perekrestok" di San Pietroburgo, dove si trova l'area che ospita gli armadietti usati per depositare borse e valige, è stata causata da un ordigno. L'arma aveva un potenziale esplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materiale letale, come ad esempio chiodi o bulloni. Lo ha fatto sapere il Comitato investigativo russo, che ha aperto un'indagine criminale per tentato omicidio.