Esplosione a New York, il capo della polizia: Nessuna rivendicazione

Alle autorità americane non è ancora giunta nessuna rivendicazione per l'esplosione che a New York, nel quartiere di Chelsea, ha provocato il ferimento di 29 persone. Lo ha detto il capo della Polizia di New York, James O'Neill. Nella Grande Mela, ha spiegato O'Neill, è stata comunque rafforzata la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e nella metropolitana.