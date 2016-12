Esplode una palazzina a New York: un morto e sette feriti, scoppio causato da una fuga di gas

Un'esplosione si è verificata in una palazzina nel Bronx, a New York, provocando un morto e sette feriti. La vittima è un pompiere mentre i feriti sono agenti , intervenuti sul posto subito dopo lo scoppio. Le immagini diffuse dai media americani mostrano l' edificio sventrato . La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas .

Non è la prima volta che, anche in tempi recenti, a New York si verificano incidenti del genere. E' una vecchia polemica, infatti, quella delle tubature del gas che soprattutto in alcune zone della città versano in pessime condizioni. L'ultimo episodio di rilievo è datato marzo 2015, quando una fortissima esplosione distrusse una palazzina nell'East Village di Manhattan, provocando due morti.