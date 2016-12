Esplode impianto chimico in Cina: almeno 21 i morti

Almeno 21 persone sono morte nell'esplosione di un impianto chimico nella città di Dangyang, in Cina. Per ora le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sull'incidente, e non è chiaro che cosa possa aver causato la deflagrazione. Lo scoppio richiama però alla mente quella verificatasi esattamente un anno fa nel terminal portuale di Tianjin, nella quale morirono 165 persone e 700 rimasero ferite.