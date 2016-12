09:26 - Almeno 17 persone sono morte e 33 sono rimaste ferite per un'esplosione in una fabbrica a Foshan, nel sud della Cina. Un testimone ha affermato di aver sentito "due o tre botti che sembravano quelli dei fuochi d'artificio". Le cause degli scoppi non sono ancora state accertate. Sull'incidente indaga la polizia.