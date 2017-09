Esplode deposito di munizioni in Ucraina: 30mila evacuati

Le autorità ucraine hanno evacuato almeno 30mila persone e chiuso lo spazio aereo per 50 chilometri attorno alla città di Kalynivka, dove in un deposito di munizioni in fiamme si è innescata una serie di esplosioni di proiettili per artiglieria. Dopo ore dall'inizio dell'incendio, le esplosioni continuano a susseguirsi ogni cinque secondi. All'alba un'ulteriore scoppio ha generato una gigantesca nuvola di fumo fiammeggiante alta centinaia di metri.