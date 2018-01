Esplode batteria iPhone in Apple store a Zurigo, dipendente ferito

Incidente in un Apple store di Zurigo, dove la batteria di un iPhone si è surriscaldate e poi sarebbe esplosa, provocando il ferimento di una persona. Si tratta di un dipendente che, provando a rimuovere la batteria, è rimasto leggermente ustionato alle mani. Altre 7 persone sono rimaste intossicate. Per precauzione 50 persone tra personale e clienti sono state fatte evacuare dal negozio.

I danni sono stati contenuto grazie alla "reazione del persone" che ha versato polvere di quarzo sulla batteria per contenere il fumo che fuoriusciva.



Specialisti dell'Istituto di medicina legale di Zurigo stanno esaminando la batteria in questione per tentare di far luce sulle cause dell'accaduto.