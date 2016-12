L'ingresso delle truppe irachene a Mosul "è imminente". Lo riferiscono due alti ufficiali di stanza a Bazwaia, a tre chilometri dalla roccaforte dell'Isis in Iraq. La coalizione, che ha effettuato massicci bombardamenti aerei per colpire le postazioni dell'artiglieria jihadista, si prepara a supportare l'attacco della fanteria. Ottimista sulla riuscita dell'operazione il ministro degli Esteri Gentiloni, che si interroga però sul futuro della città.

Ottimista il ministro Gentiloni "Certamente, alla fine, riusciremo a liberare Mosul, ma il difficile verrà dopo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, commentando la situazione in Iraq a margine della riunione di Marsiglia del 5+5. Gentiloni, che a Roma incontrerà l'inviato speciale del presidente americano Obama per la coalizione anti-Isis, Brett McGurk, ha aggiunto che su Mosul "non si tratterà di una partita facile". "Alla fine riusciremo a liberarla - ha continuato - ma anche dopo esserci riusciti, e ci vorrà del tempo, comincerà una fase ancora più difficile. Il dopo sarà più complicato della fase di liberazione".

Il nuovo allarme dell'Onu: civili come scudi umaniDecine di migliaia di civili, tra donne, uomini e bambini, sono stati catturati dai miliziani dell'Isis attorno a Mosul per essere condotti nella città irachena. Lo denuncia la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Ravina Shamandasani. Molti dei prigionieri sono stati giustiziati o usati come scudi umani mentre prosegue l'offensiva delle forze irachene per riconquistare la roccaforte jihadista.