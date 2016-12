18:20 - Il sindaco di New York Bill de Blasio è stato contestato durante i funerali dell'agente Rafael Ramos, ucciso la settimana scorsa in un'imboscata. La polizia "ha perso un'eroe", ha detto de Blasio. Ma, durante il suo discorso, un gruppo di poliziotti fuori dalla chiesa ha voltato le spalle ai maxischermi in segno di protesta.