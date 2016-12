27 febbraio 2015 Eroina killer in Olanda: almeno tre ricoverati Secondo le forze dell'ordine è stata venduta come cocaina. L'anno scorso tre persone avevano perso la vita nello stesso modo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:33 - Eroina killer in Olanda. Le autorità di Amsterdam hanno diramato l'allerta per mettere in guardia dalla droga letale, che viene spacciata per cocaina. Questo weekend tre turisti danesi sono finiti in ospedale dopo averla inalata. Già lo scorso anno tre persone erano rimaste rimaste vittima della sostanza stupefacente mentre 17 erano state ricoverate in gravi condizioni.