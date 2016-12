20:24 - Secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan, la Turchia è il Paese più libero al mondo: "In nessun altro posto al mondo la stampa è libera come in Turchia e io ne sono assolutamente certo", ha detto rigettando l'accusa di repressione dei media. "La stampa - ha aggiunto - è così libera che chiunque può lanciare ingiurie, calunniare, sostenere posizioni razziste e di odio che nei Paesi democratici non vengono tollerate".