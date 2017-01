Erdogan:Turchia attaccata da vari gruppi di terroristi, non cederemo

"La Turchia è sotto attacco su vari fronti da parte di gruppi terroristici diversi, vogliono che il Paese cada in ginocchio, ma non cederemo". Così il presidente, Recep Tayyip Erdogan, dopo l'ultimo attentato a Smirne. "Non possono mettere la nostra gente l'una contro l'altra. Non sono riusciti a distruggere la nostra unità e non ci riusciranno", ha detto. Sul fronte siriano ha poi aggiunto: "Libereremo le città dall'Isis, non importa come".