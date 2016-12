Erdogan, sms alla Nazione: tutti in strada per battere i golpisti

Con un sms il presidente Erdogan ha invitato i turchi a "scendere in strada" contro i militari golpisti. Nel messaggio si condannano le azioni dei golpisti ad Ankara e Istanbul, definite come "una sollevazione contro il popolo come negli anni '70", e si invita "il popolo turco con onore a difendere la democrazia e la pace". Alla fine dell'sms, la firma: Recep Tayyip Erdogan.