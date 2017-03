Erdogan: sanzionare i Paesi Bassi | Premier Olanda: non chiederemo scusa

Danimarca chiede a premier Turchia di rimandare visita - Il primo ministro danese Lars Lokke Rasmussen ha "proposto" al suo omologo turco Binali Yildirim di rimandare una visita in Danimarca prevista per fine marzo a causa dell'escalation" tra Ankara e l'Olanda.



"Una tale visita non potrebbe tenersi facendo finta che non vi siano gli attacchi attuali della Turchia contri Paesi bassi. Ho quindi proposto al mio collega turco di rimandare il nostro incontro", ha detto il capo del governo di Copenaghen.



Premier olandese: Erdogan fermi provocazioni o valuteremo ulteriori azioni - "Le dichiarazioni provocatorie" del presidente Erdogan, che ha paragonato l'Olanda ai nazisti, non contribuiranno a una de-escalation fra i due Paesi. Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, aggiungendo che l'Olanda non ha cercato lo scontro con Ankara, ma dovrà valutare ulteriori azioni se la Turchia non smetterà di fare commenti di questo tipo.



"Non ci scuseremo con Ankara" - Rutte ha poi escluso di presentare scuse da parte del governo. "Loro dovrebbero scusarsi", ha detto Rutte che ha definito "inaccettabili" le dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha parlato di "vestigia del nazismo".



Ministro Turchia: Olanda? Le scuse non sarebbero sufficienti - Le scuse dell'Olanda "non sarebbero sufficienti". È quanto afferma il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, da Metz, nel nord-est della Francia, per un incontro in vista del referendum costituzionale turco del 16 aprile promosso da Erdogan.



Schaeuble: "Dispute con Turchia rendono difficili aiuti economici" - Il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, ha detto che è difficile continuare a lavorare con la Turchia su aiuti economici sia a causa della disputa legata alla campagna elettorale dei ministri turchi in Paesi Ue, sia per l'arresto del giornalista turco-tedesco in Turchia. "Non vogliamo un'escalation ma vogliamo solo che la Turchia torni alla ragione", ha detto Schaeuble all'emittente pubblica tedesca Zdf.