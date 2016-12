Erdogan: proporremo ripristino pena di morte, Parlamento approverà

Una proposta di legge per ristabilire la pena di morte verrà sottoposta al Parlamento turco. L'ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan. "Il nostro governo sottoporrà la proposta per il ristaiblimento della pena di morte al Parlamento. E io sono convinto che il Parlamento l'approverà e, quando arriverà davanti a me, io la ratificherò", ha detto Erdogan ad Ankara in risposta alla folla che reclamava la pena capitale per i golpisti.