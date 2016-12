Erdogan: "Priorità lotta all'Isis"

15:35 - "La lotta contro lo Stato islamico e altri terroristi, e la destituzione del governo di Bashar al-Assad restano la priorità della politica turca nella regione". Lo assicura il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo sulla politica del suo Paese per la Siria. "La Turchia - dichiara - non può rimanere in silenzio di fronte alla seria crisi nella regione". E aggiunge: "Siamo pronti a qualsiasi tipo di cooperazione per combattere il terrorismo".