"Italia, rapporti a rischio" - Rivolgendosi ancora all'Alto commissario europeo dell'Unione per gli affari esteri, Erdogan ha continuato: "Se viene bombardato il Parlamento italiano che succede? La Mogherini, che è italiana, come reagisce? Direbbe che hanno fatto bene a bombardarlo? Di essere preoccupato dai processi che seguirebbero?". L'indagine su mio figlio, ha ribadito, "potrebbe mettere in difficoltà nel nostre relazioni con l'Italia". E ancora: "L'Occidente è dalla parte della democrazia o del golpe. Io penso, da alcune dichiarazioni, che sia dalla parte del golpe. Quando a Parigi muoiono 5-6 persone, Mogherini corre subito in Francia. In Turchia è in corso un golpe contro la democrazia e non è venuto nessuno in visita".



Renzi: "I giudici rispondono alla Costituzione" - Alle affermazioni del leader di Ankara il premier Matteo Renzi ha replicato: "In Italia c'è una magistratura autonoma e indipendente, che agisce secondo le leggi e che combatte tutte le forme di illegalità. I giudici rispondono alla Costituzione italiana e non al presidente turco. Chiamiamo questo sistema stato di diritto e ne siamo orgogliosi".



Migranti, ricatto all'Ue - Erdogan ha inoltre precisato che, se l'Unione europea non concederà la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, Ankara non rispetterà più l'accordo di marzo sui migranti. Una conferma di quanto già anticipato dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusgolu.



"Italia uno stato di diritto? Intervengano" - Ancora sul caso del figlio, Bilal, Erdogan ha spiegato: "Dovrebbe tornare a Bologna per terminare il dottorato. In quella città mi chiamano dittatore e fanno cortei per il Pkk. Perché non intervengono? E' questo lo stato di diritto? Mio figlio è un uomo brillante che viene accusato di riciclaggio di denaro. Si occupino della mafia".



"Il popolo chiede la pena di morte" - Il presidente ha sottolineato che "in Turchia c'è una forte richiesta da parte del popolo sulla pena di morte e se il Parlamento voterà nessuno potrà dire nulla. La pena di morte esiste negli Stati Uniti, in Cina, Bahrein, Indonesia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Kuwait. Solo i Paesi dell'Unione europea l'hanno abolita".



Nuove accuse a Gulen - "Non è chiaro quanto ramificata sia la struttura di Gulen - ha proseguito, riferendosi al predicatore e politologo islamico turco accusato dal presidente di essere l'artefice del golpe -. Potrei dire che assomiglia alla Loggia P2 italiana. E' un'entità criminale che si autodefinisce religiosa. Spiegherò al presidente del Consiglio d'Europa, che sarà questa settimana in Turchia, che è peggio della mafia".



Ue: Mogherini ha condannato il golpe - A stretto giro di posta giunge la risposta Ue alle critiche mosse da Erdogan a Federica Mogherini. "L'Alto rappresentante Mogherini ha chiaramente condannato il tentato colpo di stato. Ha espresso il sostegno per le istituzioni democratiche legittime in Turchia, indicando in particolare il Parlamento. E' rimasta in contatto con le autorita' turche, inclusa la sua conversazione col ministro degli Esteri Cavusoglu", ha affermato il portavoce del Servizio Ue per l'azione esterna, che si dice "sorpreso" dopo le parole del presidente turco Erdogan, secondo cui "Mogherini non avrebbe dovuto parlare da fuori", ma andare in Turchia.