Erdogan: "Israele Stato terrorista, assassino di bambini" | Netanyahu replica: "Lui bombarda gli innocenti"

Erdogan ha tenuto un discorso davanti ai militanti del suo partito Akp a Sivas, nell'Anatolia centrale e ha definito "sproporzionata" la reazione dello Stato ebraico alle proteste dei palestinesi.



Già in passato il presidente turco aveva lanciato accuse simili contro Israele, che per decenni è stato uno stretto alleato della Turchia, fino al 2010. Quell'anno l'assalto israeliano alla cosiddetta 'flotilla' diretta alla Striscia di Gaza, in cui morirono 10 attivisti turchi, provocò una grave crisi nelle relazioni fra i due Paesi, che non fu ristabilita in modo completo fino al 2016.



Già all'inizio della settimana, quando si era prospettata la minaccia che gli Usa potessero riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, Erdogan aveva minacciato di rompere le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. Tuttavia il governo turco si è finora limitato a criticare in modo duro la decisione Usa, considerata "senza alcun valore". Venerdì e sabato a Istanbul si sono tenute manifestazioni a cui hanno partecipato migliaia di persone, contro gli Usa e contro Israele.



Netanyahu: "Erdogan bombarda e uccide i bambini" - Da Parigi arriva la replica del presidente israeliano, Netanyahu che attacca: "Erdogan ha attaccato Israele. Non sono abituato a prendere lezioni di moralità da un leader che bombarda villaggi curdi nella sua Turchia, che incarcera giornalisti, aiuta l'Iran ad aggirare le sanzioni internazionali e che aiuta terroristi, anche a Gaza, a uccidere persone innocenti".