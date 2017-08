Erdogan: "I golpisti indossino uniformi come a Guantanamo"

Nel discorso davanti alla folla oceanica a Istanbul per l'anniversario del fallito colpo di stato del 2016, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che vorrebbe che le centinaia di persone sotto processo per il golpe indossassero in tribunale "un'uniforme, come quella dei detenuti a Guantanamo". Nei giorni scorsi un ex soldato accusato del golpe era presentato davanti ai giudici con una maglietta con la scritta "eroe" suscitando indignazione.