Erdogan: dopo referendum Turchia cambierà rapporto con Ue fascista

Dopo il referendum sul presidenzialismo del 16 aprile, la Turchia potrebbe modificare il suo rapporto con l'Europa "fascista e crudele", che non potrà più ricattare Ankara negando l'adesione all'Ue. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, avvisando che il Paese non permetterà più agli europei di compiere atti di "spionaggio". Il riferimento è in particolare al giornalista turco-tedesco della Welt, Deniz Yucel, arrestato a febbraio.