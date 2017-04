Erdogan:"Con referendum sconfitte nazioni con mentalità da crociati"

Per vincere il referendum sul presidenzialismo, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha combattuto contro "le nazioni potenti del mondo" che lo hanno "attaccato" con una "mentalità da crociati". Così egli stesso ha commentato il successo salutando la folla che lo ha accolto all'aeroporto di Ankara, al suo arrivo da Istanbul. "Non ci siamo arresi. Abbiamo resistito come una nazione", ha aggiunto.