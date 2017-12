Erdogan: "Apriremo ambasciata turca a Gerusalemme est"

Il presidente Erdogan ha parlato in occasione di un incontro del partito Akp in Anatolia centrale. Si tratta di una risposta diretta alla decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.



Netanyahu: "Trump ha difeso la verità di Israele" - In mattinata il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato l'amministrazione Trump per "aver difeso la verità di Israele" su Gerusalemme e il Muro del Pianto e ha dato il benvenuto alla prossima visita nello stato ebraico del vicepresidente Usa Mike Pence a metà settimana. Netanyahu ha detto: "Voglio esprimere ancora una volta il nostro apprezzamento speciale per la determinazione e la leadership del presidente Trump e della sua amministrazione nel difendere la verità di Israele, la fermezza con la quale hanno respinto i tentativi di usare l'Onu come piattaforma contro Israele e per il loro generale sostegno".