Erdogan:accusa di genocidio armeni usata come ricatto contro Turchia

"L'accusa che l'Impero ottomano commise un genocidio contro gli armeni viene utilizzate come un ricatto contro la Turchia". Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan in un discorso tv, come riferisce al Jazeera, dopo il riconoscimento tedesco del massacro. "Proprio la Germania - ha aggiunto - non ha il diritto di parlare di genocidio dopo quanto commesso durante la Seconda guerra mondiale".