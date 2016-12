Era stata interprete del Papa: l'attrice Serra Yilmaz insultata da gruppi islamici

15:36 - Era stata l'interprete ufficiale del Papa durante il suo recente viaggio in Turchia. Per questo motivo l'attrice Serra Yilmaz è stata criticata e insultata su internet da alcuni gruppi islamici che l'hanno accusata di essere "cristiana". "Mi hanno accusata di essere stata assoldata dal Vaticano", ha dichiarato la Yilmaz, ribadendo che l'incarico le era stato affidato direttamente dal ministro degli Esteri turco.

A riferirlo è il il quotidiano Milliyet. Serra Yilmaz era anche stata l'interprete di Benedetto XVI durante la sua visita in Turchia, nel 2006. Come attrice di cinema è nota al pubblico italiano soprattutto per aver recitato nei film del del regista connazionale Ferzan Özpetek.



La Turchia è un Paese sempre più a maggioranza musulmana anche se costituzionalmente laico e, dal 2002, è retto da un governo islamo-conservatore, accusato più volte di volere islamizzare la società turca.