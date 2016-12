Enorme incendio nel sud dell'Australia: quattro feriti, migliaia di persone in fuga

16:43 - Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento di un enorme incendio fuori controllo che sta colpendo il sud dell'Australia. Le fiamme stanno interessando in particolare lo stato di Adelaide. Secondo quanto riportano i media americani, l'entità del rogo sembra essere più grave di quello avvenuto nel mercoledì delle ceneri del 1983.

Migliaia di australiani hanno lasciato le proprie case, mentre circa 2mila pompieri lottano per contenere le fiamme alimentate dal forte vento. Sei case sono state distrutte dal fuoco e altre centinaia sono a rischio negli Stati di South Australia e Victoria, riferiscono fonti ufficiali, precisando che non ci sono feriti gravi.



Finora sono bruciati quasi diecimila ettari, ha riferito il capo dei vigili del fuoco (Country Fire Service) Greg Nettleton. "Abbiamo un sacco di lavoro da fare là fuori", ha detto, aggiungendo che l'incendio viaggerà verso nord-est e si dovrà lavorare "molto duramente per bloccare il fuoco prima dell'arrivo del vento caldo, previsto per mercoledì".