I pompieri hanno lottato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme che hanno consumato Saddleworth Moor, nell'area di Greater Manchester. Trentaquattro case sono state evacuate martedì sera a Carrbrook, Stalybridge, nei pressi dell'incendio che dalla scorsa domenica è in piena attività tra il bacino di Dovestones e Buckton Vale.



"Dieci autopompe e cinquanta vigili del fuoco hanno lavorato costantemente per contenere l'incendio, alcuni percorrendo anche parecchie miglia portando con loro attrezzature pesanti" ha dichiarato Leon Parkes, l'assistente capo dei vigili del fuoco che si sono occupati di prestare soccorso. "L'area è molto estesa e questo ci mette in difficoltà: alcuni dei nostri stanno operando in condizioni di calore estreme". La polizia ha etichettato l'incendio come incidente grave e comunicato che lo stesso esercito si è mobilitato per prestare, eventualmente, aiuto ai soccorritori.