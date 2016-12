Eni, via produzione petrolio Artico

Eni ha dato il via alla produzione di petrolio del giacimento di Goliat, al largo della Norvegia. Si tratta del primo impianto petrolifero che entra in produzione nell'artico, per la precisione in una zona priva di ghiacci nel mare di Barents. Secondo le stime, il giacimento contiene riserve pari a 180mila di barili e permetterà una produzione giornaliera di 100mila barili al giorno, 65mila dei quali in quota Eni.