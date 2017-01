Emissioni truccate, Renault: "Nessuna frode, rispettiamo le leggi"

Dopo le accuse contro Renault, sospettata di truccare le emissioni inquinanti dei suoi veicoli, la casa francese si difende e assicura: "Rispettiamo la legislazione francese ed europea". I veicoli Renault, si legge in una nota diffusa dopo l'apertura di un fascicolo giudiziario, "sono sempre stati omologati conformemente alla legge. Sono conformi alle norme in vigore e non sono equipaggiati di software di frode ai dispositivi anti-inquinamento".