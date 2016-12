Emirati Arabi, benefattori riempiono gratis i frigoriferi di strada per gli operai che osservano il Ramadan

Da quest'anno l'astinenza dal cibo nel mese del Ramadan è diventata un fenomeno social: negli Emirati Arabi Uniti sta infatti crescendo in modo velocissimo il numero di iscritti a "The Ramadan sharing Fridge" (al momento oltre 20mila), un gruppo Facebook di volontari che mettono a disposizione frigoriferi pieni di bibite e cibi gratuiti. Dislocati in luoghi pubblici tali dispense sono destinate soprattutto agli operai e alle persone poco abbienti. Come mostra la mappa interattiva disponibile online, sono già più di novanta i punti di ristoro costantemente riforniti di frutta, bibite, pasti caldi da consumare durante l'iftar, cioè l'orario d'interruzione del digiuno.

Le testimonianze Recuperando il vero spirito del Ramadan , molti cittadini degli Emirati stanno producendo uno sforzo caritativo che attraverso la rete è diventato virale e ha subito moltiplicato la propria efficacia. A iniziare la catena di solidarietà è stata Sumayyah Sayed , un'australiana di 29 anni madre di due figli ora residente nel paese arabo, che per prima ha piazzato un frigorifero fuori dalla propria abitazione e lo ha lasciato pieno di ogni genere di ristoro a beneficio dei passanti. Molto presto, la comunità ha copiato il suo esempio e distribuito in città frigoriferi più o meno grandi ma sempre riempiti con grande generosità da musulmani e pure da tantissimi seguaci di altre religioni . Molte persone dopo l'iftar accumulano un gran numero di avanzi , racconta Fikra Boukouayel , uno dei primi ad avere aderito alla colletta: "Ci siamo detti: perché non aprire le nostre dispense alle persone bisognose invece di gettare del cibo?". Adesso nelle fila dei benefattori del Ramadan c'è anche una cittadina italiana residente negli Emirati che racconta a Tgcom24: "La speranza è di aiutare i lavoratori poveri che digiunano e che magari non hanno la possibilità di avere del cibo a portata di mano durante l'orario dell'iftar. Attraverso il gruppo Facebook, chi vuole riempire un frigorifero può farlo verificando la zona scoperta".

Il RamadanSi tratta del mese nel quale gli islamici si purificano praticando il digiuno e ha una durata di 29 o 30 giorni. Celebra l'annuncio della Rivelazione fatta dall'angelo Gabriele a Maometto. Il digiuno chiamato sawm durante tale mese costituisce il quarto dei Cinque pilastri dell'Islam e chi ne negasse l'obbligatorietà sarebbe kāfir, colpevole cioè di empietà massima e che esclude dalla condizione di musulmano.



In alcuni paesi a maggioranza islamica il mancato rispetto del digiuno nei luoghi pubblici è sanzionato penalmente in quanto urta la morale comune, tuttavia nella sfera privata non sussiste alcun obbligo.



Nel corso del mese di Ramadan i musulmani debbono astenersi - dall'alba al tramonto - dal bere, mangiare, fumare, praticare attività sessuali e in generale dall'ingerire qualsiasi cosa provochi piacere. Chi è malato o in viaggio può anche essere sollevato dal digiuno ma, appena possibile, deve recuperare i giorni del mese in cui non ha digiunato.



Le donne incinte o che allattano, i bambini e i malati cronici sono esentati dal digiuno e dovrebbero al suo posto fare la carità. Quando tramonta il sole il digiuno viene temporaneamente sospeso. La tradizione vuole che si preferisca mangiare un dattero perché così faceva il Profeta. In alternativa si può bere un bicchiere d'acqua.



Quest’anno il mese è cominciato al tramonto del 6 giugno e finirà il 5 luglio. Dopo il tramonto del sole è concesso consumare il pasto principale, l’iftar, a cui segue quello dell’alba, il suhur (o suhoor). In generale durante il Ramadan bisogna coltivare anche le buone azioni, praticare la carità e il volontariato.