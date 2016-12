Emirati Arabi a suoi cittadini: no abiti tradizionali in Occidente

Gli Emirati Arabi hanno invitato i propri concittadini in viaggio ad "astenersi dal vestire l'abito nazionale" in posti pubblici mentre sono in Occidente, "per garantire la propria sicurezza". Lo riportano i media Usa, citando notizie provenienti da Dubai e precisando che si tratta di una risposta al recente arresto in Ohio di un turista degli Emirati, che aveva suscitato sospetti, poi rivelatisi infondati, a causa del suo abito tradizionale.