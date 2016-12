Emilia, la nonna greca candidata al Nobel per la Pace: "Pronti ad aprire le nostre case"

Come è nata quella fotografia - La sua amica Maritsa ha raccontato a Tv2000 i retroscena di quel commovente scatto: "Come tutti i pomeriggi eravamo in spiaggia per aiutare i profughi. A un certo punto abbiamo visto che c'era una mamma e un neonato con tutti i vestiti bagnati. Allora le abbiamo detto: 'Fatti dare dei vestiti asciutti, ti teniamo noi il bimbo'. Ma nel frattempo il bambino ha iniziato a piangere perché aveva fame. Allora ho detto a Emilia: 'Vai a prendere un biberon con del latte'. All'inizio il bimbo non riusciva a bere perché il latte era troppo bollente. Così l'ho raffreddato con l'acqua del mare e il bimbo ha cominciato a bere. Quando è arrivata la madre vedendo la scena si è messa a ridere".



"Noi siamo figlie di profughi - ha proseguito Maritsa - Nel 1922 siamo scappate dalla Turchia e siamo arrivate qui. Sappiamo cosa vuol dire. L'Europa dovrebbe fare subito un tavolo per trovare una soluzione, non possiamo lasciare questa povera gente in mezzo al fango, tenerla chiusa con il filo spinato o rimandarla sotto le bombe".



L'attesa per Papa Francesco - Nonna Emilia ora attende la visita di Papa Francesco a Lesbo, in programma il prossimo 16 aprile: "E' bellissimo che un cattolico venga a difendere tanti musulmani. Fa bene. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, con un solo Dio. Speriamo che il Papa possa mettere fine alle sofferenze dei profughi che si trovano a Idomeni, picchiati dalla polizia della Macedonia. Sono bambini, donne incinte e anziani come noi. E' terribile".