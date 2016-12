Emergenza Siria, vertice Usa-Onu per garantire aiuti umanitari

Susan Rice, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa Barack Obama, ha incontrato alla Casa Bianca l'inviato speciale Onu per la Siria Staffan de Mistura, con cui ha discusso l'"imperativo di garantire duraturi e spediti aiuti umanitari per i siriani", oltre ad "opzioni per ridurre la violenza, in linea con i termini della tregua".