Emergenza migranti, Tusk: in Ue mai più caos come nel 2015

"Il nostro obiettivo deve essere chiaro: non dobbiamo permettere mai più che il caos del 2015 si ripeta in Europa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, parlando "dell'immigrazione irregolare che resta il tema chiave" in vista del summit di Bratislava del 16 settembre. Tusk - si legge in una nota - in questi giorni si sta consultando con i leader europei. Giovedì ha incontrato il premier lussemburghese Xavier Bettel.