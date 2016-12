Emergenza migranti, Tusk al G7: "Bisogna fare di più"

"La situazione migranti in Europa è migliorata con la chiusura della rotta balcanica ma i dati degli degli ultimi giorni non sono incoraggianti sugli arrivi da nord Africa e Libia verso l'Italia: bisogna fare di più". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, poco prima dell'inizio del G7 in Giappone. Sulle sanzioni alla Russia, Tusk ha chiarito: "Resteranno in vigore fintanto che non saranno implementati gli accordi di Minsk".