Emergenza migranti, aiuti umanitari italiani arrivati in Libia

Un "urgente aiuto umanitario" inviato dalla Cooperazione italiana per le città libiche di Sabrata e Zuara è arrivato nel Paese. Lo conferma l'ambasciata d'Italia. L'invio degli aiuti è stato "coordinato" con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e il governo libico per affrontare "l'emergenza migranti". E' la conferma che l'Italia sta rafforzando il proprio coordinamento anche con le autorità locali.