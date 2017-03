Emergenza carestia in Somalia, dall'Onu 22 milioni di dollari

Le Nazioni Unite hanno approvato un prestito di emergenza da 22 milioni di dollari per prevenire un'altra carestia in Somalia. Il governo somalo ha decretato lo stato di calamità nazionale a febbraio. Il numero delle persone che soffre la fame ha raggiunto i tre milioni mentre in 6,2 milioni avranno difficoltà a procurarsi cibo nel giro dei prossimi tre mesi.