Emailgate, Obama: "Non credo Comey voglia influenzare voto"

Il presidente Usa Barack Obama "crede nell'integrità" del direttore dell'Fbi James Comey e "non pensa che intenda influenzare" le elezioni, ma che "si trovi in una posizione difficile". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest rispondendo per la prima volta a domande sui nuovi sviluppi dell'indagine sull'uso di server e account privati per comunicazioni di lavoro da parte dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton.