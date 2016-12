Emailgate, la Clinton contrattacca

Hillary Clinton torna a difendersi dalle accuse di aver usato un server privato per mail legate alla sua attività di segretario di Stato. Non solo ribadisce di non aver mai ricevuto messaggi classificati, ma sottolinea che anche alcuni suoi predecessori ricevettero informazioni su account personali di email, come emerso a proposito di Colin Powell e di alcuni consiglieri di Condoleezza Rize durante la presidenza del repubblicano George W. Bush.