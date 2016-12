Emailgate, direttore Fbi: "Hillary Clinton non ha mentito"

"Non abbiamo alcuna base per concludere che Hillary Clinton abbia mentito all'Fbi": lo ha detto il direttore del Bureau James Comey, deponendo sotto giuramento davanti ad una commissione della Camera su richiesta dei Repubblicani, che gli chiedono conto del perché non abbia raccomandato di perseguire l'ex segretario di Stato nell'emailgate pur criticandone "l'estrema negligenza". "Il mio giudizio è che non abbia violato la legge", ha aggiunto.