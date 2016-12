Emailgate, dipartimento di Stato riapre indagine interna su Hillary

Il dipartimento di Stato americano riaprirà l'indagine interna sulla possibile cattiva gestione delle informazioni classificate da parte dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton, ora in corsa per la Casa Bianca, e del suo staff. Lo ha annunciato il portavoce John Kirby. L'accertamento riparte dopo essere stato sospeso in aprile per non interferire con l'inchiesta dell'Fbi, che ha "prosciolto" Hillary nell'emailgate.