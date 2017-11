Ema: oggi scelta nuova sede con tre votazioni segrete

"Buona fortuna a tutti i candidati ad ospitare Ema e Eba. Qualsiasi sarà il risultato, il vero vincitore del voto di oggi è l'Ue a 27. Organizzati e in preparazione per la Brexit". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in un Tweet, riferendosi alla votazione che si svolgerà a breve.





Best of luck to all the candidates to host EMA and EBA.

Whatever the outcome, the real winner of today's vote is EU27. Organised and getting ready for #Brexit.